"Помаранчева" карантина зона в Україні збільшилася до 8 областей: Чернігівщина посилила обмеження
Чернгівська область перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень через перевищену захворюваність на COVID-19
Про це повідомляє МОЗ.
Чернігівщина стала восьмою областю, яка перейшла з "жовтої" зони карантину до помаранчевої. У цьому регіоні зафіксували перевищений коефіцієнт нових заражень на коронавірус - 22,6% за цільового рівня ≤20/<4%.
Станом на 20 січня цей показник перевищений також у Житомирській (22,5%), Івано-Франківській (33,6%), Рівненській (22,5%), Сумській (33,2%), Тернопільській (26,2%), Чернівецькій (20,2%) областях.
Рівень госпіталізацій вищий за норму на Івано-Франківщині (86,2) та Чернівеччині (61,9) за цільового значення ≤60 на 100 тис. населення.
Динаміка рівня ушпиталень перевищена у Рівненській (59,5%), Львівській (93,3%), Івано-Франківській областях (101,5%) за цільового рівня ≤50%.
Усі ці регіони перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.
- Нагадаємо, раніше Тернопільська та Житомирська області перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину.
- Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався сплеск коронавірусу.
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