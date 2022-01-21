Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Помаранчева" карантина зона в Україні збільшилася до 8 областей: Чернігівщина посилила обмеження

"Помаранчева" карантина зона в Україні збільшилася до 8 областей: Чернігівщина посилила обмеження

21 січня, 2022 п'ятниця
10:48
Суспільство Коронавірус в Україні

Чернгівська область перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень через перевищену захворюваність на COVID-19

Про це повідомляє МОЗ.

Чернігівщина стала восьмою областю, яка перейшла з "жовтої" зони карантину до помаранчевої. У цьому регіоні зафіксували перевищений коефіцієнт нових заражень на коронавірус - 22,6% за цільового рівня ≤20/<4%.

Станом на 20 січня цей показник перевищений також у Житомирській (22,5%), Івано-Франківській (33,6%), Рівненській (22,5%), Сумській (33,2%), Тернопільській (26,2%), Чернівецькій (20,2%) областях.

Рівень госпіталізацій вищий за норму на Івано-Франківщині (86,2) та Чернівеччині (61,9) за цільового значення ≤60 на 100 тис. населення.

Динаміка рівня ушпиталень перевищена у Рівненській (59,5%), Львівській (93,3%), Івано-Франківській областях (101,5%) за цільового рівня ≤50%.

Усі ці регіони перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
МОЗ
Чернігівщина
карантин
Коронавірус
Читайте також:
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
19 січня, 2022 середа
"Баварія" поставила ультиматум найкращому футболісту світу Левандовському, влітку його можуть продати
Автор Максим Розумний
20 січня, 2022 четвер
Максим Розумний: Ігри реконструкторів, або Чого хоче Путін?
Наталка Діденко
19 січня, 2022 середа
В Україну несуться морози і сніг, - синоптик Наталка Діденко
Київ
-1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.19
    Купівля 28.19
    Продаж 28.47
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
21 січня
11:58
Затриманий в Італії на запит РФ: українського режисера Євгена Лавренчука перевели під домашній арешт
11:58
Уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю
11:57
До Дня Соборності Укрпошта випустила марку з Гербом України
11:46
росія танк
Окупанти завезли в ОРДЛО танки, артилерію та боєприпаси для мінометів, - розвідка
11:45
Мінкульт
Мінкультури у 2021 році виключило 55 людей зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці
11:40
СБУ
Вивели мільйони гривень з українського банку і довели його до неплатоспроможності: СБУ викрила схему
11:33
Зеленський
У разі подальшого загострення РФ може окупувати Харків, - Зеленський
11:29
Ліз Трасс
Росію в Україні чекає нова Чечня, - голова МЗС Британії попередила Путіна про "величезну стратегічну помилку"
11:21
апарат ШВЛ
Медзаклади будуть забезпечені киснем, якщо буде стрімке зростання потреби, - МОЗ
11:17
Обійми
День обіймів. П’ять причин, чому варто обійматися щодня
11:10
monobank банкомат
У monobank з'являться банкомати: як виглядатимуть
10:45
двб
Створив наркобізнес і розповідав, що майор міліції. На Львівщині затримали групу злочинців
10:43
Поліція замінування
У Києві повідомили про замінування всіх шкіл
10:32
Армія, Велика Британія
Британія відправила до України 30 спецпризначенців на тлі загрози РФ
10:31
пожежа
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: загинули жінка та чоловік
10:29
Біля окупованого Криму ЗСУ тренувалися захищати узбережжя, суходіл і знищувати сили ворога за допомогою "Градів"
10:06
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч у Туреччині
09:50
"Гроші пішли, продані, спи***ні": "Схеми" оприлюднили розмови призначеного за Зеленського керівника підприємства "Енергоатома" про зрив запуску об'єкта в Чорнобилі
09:49
Ув'язнений окупантами в ОРЛО українець Мерзлий має інвалідність і потребує негайного лікування, - Денісова
09:32
ООН
Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що відкидає й засуджує заперечення Голокосту
09:17
Юрій Галушкін
У Сил тероборони заплановано не менше, ніж п'ять бригадних навчань, - командувач Галушкін
09:03
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" нарощує відрив від "Слуги народу" - соціологія 
09:01
дистанційне навчання у школах
Школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ
08:37
Британія може відправити сотні військових до країн Балтії та Польщі, щоб стримати РФ, - The Times
08:26
коронавірус
В Україні впродовж доби - 20 156 заражень коронавірусом, померло 150 людей
08:19
Франція та Канада
Очільники МЗС Франції та Канади обговорили накопичення російських військ біля України та шляхи стримування РФ
07:57
доллар, валюта
НБУ зміцнив курс гривні щодо долару на 8 копійок
07:30
Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні ООС
07:00
Кохання вчительки з учнем, маніфест 90-х і брехня підручників – 5 книг про те, що (не) треба знати
2022, четвер
20 січня
23:03
Тарас Кремінь
Українські друковані ЗМІ виконують мовний закон, - Кремінь
22:54
Анналена Бербок
Бербок про загрозу російського вторгнення до України: поведінка РФ свідчить про те, що вона продовжує говорити іншою мовою
22:44
"Ельче" - "Реал"
Лунін пропустив гол, але допоміг "Реалу" вийти в чвертьфінал Кубка Іспанії
22:28
У США стартував кінофестиваль "Санденс", на якому покажуть прем'єри двох українських фільмів
22:17
Ексклюзив
Борислав Береза
Коли в кожне місто РФ будуть приходити труни з загиблими в Україні військовими постане питання про доцільність такої війни, - екснардеп Береза про можливе вторгнення
22:08
Олег Волошин
"Аргументація кумедна": нардеп від ОПЗЖ Волошин про запровадження США санкцій проти нього
21:57
Данило Каленіченко
Одного з найкращих тенісистів України спіймали на допінгу
21:37
лікарня, смерть
Найпоширенішими причинами смертності в Україні за 2021 рік стали хвороби системи кровообігу та COVID-19
21:34
Усман Дембеле
Не піддамся на шантаж: футболіст "Барселони", якого женуть з клубу, зробив дуже відверту заяву
21:30
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Росія буде намагатись роздмухувати громадянський конфлікт": Клімкін вважає, що українські території не віддадуть до зони впливу РФ
21:17
Денис Казанський
Росія не визнає і не приєднає так звані ЛДНР, адже це означатиме відмову від Мінських домовленостей, - Казанський щодо пропозиції Компартії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV