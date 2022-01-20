Ляшко: в Україні розпочався спалах COVID-19

Про це він повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.



Міністр зауважив, що 19 січня зареєстрували 18 479 нових випадків коронавірусу.



"Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області", - зазначив Віктор Ляшко.



Негативна динаміка - у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.



"Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", - очільник МОЗ.



Віктор Ляшко зазначив, що зараження на "Омікрон" підтвердили ще у двох областях: Івано-Франківській і Херсонській.



За його словами, випадки цього варіанту коронавірусу зареєстровані в Києві та Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях.

Як повідомлялося раніше, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України. Також "Омікрон" виявили на Івано-Франківщині.

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