У Івано-Франківській області підтвердили циркуляцію штаму "Омікрон"

Про це у Facebook повідомив очільник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.



"Щойно із Центру громадського здоров'я отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінантним) штамом Delta, у 13 зразках виявлено штам Omicron", - йдеться у повідомленні.



Савчук зазначив, що звіти на основі підтверджених випадків "Омікрону" свідчать, що у хворих на найчастіше спостерігають такі симптоми:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Як повідомлялося раніше, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата або спотворення нюху або смаку (23,7%) тощо", - зазначив Савчук.Він наголосив, що у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов курс щеплення проти COVID-19. "Омікрон" може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію або летальні випадки.