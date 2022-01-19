У Івано-Франківській області підтвердили циркуляцію штаму "Омікрон"
Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Івано-Франківській області, він циркулює разом із домінантним штамом "Дельта"
Про це у Facebook повідомив очільник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.
"Щойно із Центру громадського здоров'я отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінантним) штамом Delta, у 13 зразках виявлено штам Omicron", - йдеться у повідомленні.
Савчук зазначив, що звіти на основі підтверджених випадків "Омікрону" свідчать, що у хворих на найчастіше спостерігають такі симптоми:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Він наголосив, що у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов курс щеплення проти COVID-19. "Омікрон" може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію або летальні випадки.
- Як повідомлялося раніше, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.
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