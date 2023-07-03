Про це пише TMZ.

Смерть підтвердила мати хлопця, Дрена Де Ніро, в неділю ввечері.

"Мій прекрасний солодкий ангел. Я любила тебе з того моменту, як відчула у своєму животі. Ти був моєю радістю, моїм серцем, і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті. Я хотіла б бути з тобою прямо зараз. Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую і далі поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою", - написала жінка.

За словами правоохоронців, основна версія смерті - передозування наркотиками. Зазначається, що тіло хлопця знайшли в кріслі, поруч з ним лежали наркотики та засоби для їх вживання. Хлопця знайшов його друг, який вирішив перевірити, як справи у Лео, якого він не бачив декілька днів.

Роберт де Ніро у понеділок прокоментував смерть онука.

"Я глибоко засмучений смертю мого улюбленого онука Лео. Ми дуже вдячні за співчуття від усіх. Ми просимо залишити нас у спокої, щоб ми могли оплакати втрату Лео", - йдеться у повідомленні.

Хлопець, повне ім'я якого Леандро Де Ніро Родрігес, у 2018 році знявся у фільмі "Зірка народилася". Батьком Леандро був художник Карлос Родрігес.



