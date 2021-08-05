Помер експрем'єр та перший голова СБУ Євген Марчук

Про це повідомила його дружина Лариса Івишина у Facebook.



"Чорний день. Помер Євген Кирилович", - написала вона.



Причина смерті: зупинка серця.



Він народився в 1941 році. Працював у КДБ УРСР. Після проголошення Незалежності України - став першим очільником Служби безпеки України. Двічі був народним депутатом. У 1995 став прем'єр-міністром. Згодом у 1999 році його призначили секретарем РНБО, У 2003-2004 роках був міністром оборони України. З 2015 до 2019 року був одним з учасників української делегації в ТКГ щодо Донбасу, з 22 листопада 2018 року до 19 травня 2019 року очолював делагацію.

