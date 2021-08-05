Помер експрем'єр та перший голова СБУ Євген Марчук
5 серпня помер український політик та державний діяч Євген Марчук
Про це повідомила його дружина Лариса Івишина у Facebook.
"Чорний день. Помер Євген Кирилович", - написала вона.
Причина смерті: зупинка серця.
Він народився в 1941 році. Працював у КДБ УРСР. Після проголошення Незалежності України - став першим очільником Служби безпеки України. Двічі був народним депутатом. У 1995 став прем'єр-міністром. Згодом у 1999 році його призначили секретарем РНБО, У 2003-2004 роках був міністром оборони України. З 2015 до 2019 року був одним з учасників української делегації в ТКГ щодо Донбасу, з 22 листопада 2018 року до 19 травня 2019 року очолював делагацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе