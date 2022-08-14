Помер "ізраїльський попкороль" Цвік Пік: автор музики для переможниці Євробачення-1998 Dana International й тесть Тарантіно
Помер виконавець ізраїльської попмузики Цвік Пік, 14 серпня його знайшли мертвим у будинку в Рамат-ха-Шароні
Про це повідомило ізраїльське видання "Ісраель ха-Йом".
Як йдеться у повідомленні, 14 серпня знайшли мертвим ізраїльського співака Цвіка Піка.
"Популярний ізраїльський виконавець та музикант Цвіка Пік помер на 73-му році життя – 14 серпня його знайшли мертвим у будинку в Рамат-ха-Шароні", - пише видання.
Кар'єра Піка тривала пів століття, він став відомий у 70-х роках минулого століття як "король ізраїльської попмузики". Його називали одним із найпомітніших голосів в ізраїльській культурі.
Також зазначається, що Цвік Пік написав музику до пісні Diva для переможниці Євробачення-1998 Dana International.
"Музикант переніс інсульт 4 роки тому, майже перестав з'являтися на публіці. У 2018 році його дочка, співачка Даніела Пік, вийшла заміж за Квентіна Тарантіно", - йдеться у повідомленні.
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