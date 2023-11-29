Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

"27 листопада після тривалої хвороби на 58-му році життя помер Сергій Бочковський - колишній голова ДСНС України", - повідомляють у ДСНС.

Зазначається, що Бочковський все життя присвятив пожежній справі, працювавши на різних посадах у сфері цивільного захисту.

Рятувальна служба висловила співчуття рідним і близьким померлого.

Що відомо про ексочільника ДСНС

Сергій Бочковський очолював ДСНС з квітня 2014 року по березень 2015-го.

25 березня 2015 року на засіданні Кабміну Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького затримали слідчі за обвинуваченням у корупційних діях. Згодом Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тис. грн.

Окружний адміністративний суд Києва 26 квітня 2018 року визнав незаконним звільнення Бочковського і поновив його на посаді. 27 квітня Бочковський разом з адвокатом прийшов до будівлі ДСНС і намагався потрапити на робоче місце, але його не впустили.

8 серпня апеляційний суд поновив Бочковського на посаді керівника ДСНС. У МВС заявляли, що оскаржать у касаційному порядку це рішення. Пізніше, 16 серпня, колишнього голову ДСНС не пропустили на робоче місце.