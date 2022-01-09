Помер колишній народний депутат України Володимир Пак

Про це Еспресо.TV повідомили з правлінь цих спілок.



"Відхід у вічність Володимира Петровича - це невимовна втрата для рідних, близьких, численних друзів і колег. Володимир Пак був фахівцем своєї справи, адже професійний шлях Володимира Петровича - це приклад відданості та любові до будь-яких завдань, за які він брався", - йдеться у повідомленні.



Володимир Петрович Пак тричі обирався депутатом Київської обласної ради, був народним депутатом України 4-го скликання (фракція "Наша Україна"), також членом Комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку.



Брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.







"За роки його плідної праці було успішно організовано роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки", - наголошують колеги покійного.



За сумлінну працю, високий професіоналізм був нагороджений численними урядовими грамотами та відзнаками, медаллю "За доблесну працю" (1970 р.), Орденом Трудового Червоного Прапора (1987 р.), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2010 р.), Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2017 р.).



У повідомленні йдеться про те, що прощання з Володимиром Петровичем Паком відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки Феофанія за адресою: вул. Академіка Заболотного, 21.



Контактна особа - Юрій, 067 712 73 12.





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