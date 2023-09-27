Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський

Про це повідомили у виданні Crimean Tatars.

"Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятки півострова, що збереглися. Він по крупицях збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями", – йдеться у повідомленні.

Гайворонський був сценаристом першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-дєдє", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач" та Бекіра Чобан-Заде у фільмі "Шлях джигіта".

У 2011-2014 роках чоловік викладав свої дослідження та історичні знання Гайворонський у статтях для "Радіо Свобода", телевізійних програм для каналу ATR ("Прогулянки Кримом з Олексою Гайворонським") та видання Crimean Tatars.

Після анексії Криму Росією у 2014-му, Гайворонський залишився у рідному Бахчисараї. Він казав, що лишається громадянином України, який продовжує жити в Криму, та називав себе "бранцем історичних обставин".

У 2016 році на Форумі видавців у Львові письменник презентував одну зі своїх книг – "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".

У січні 2017 році історик видалив усі свої сторінки в соцмережах, залишивши у своєму Facebook посилання на електронну пошту, що стала його єдиним засобом зв'язку.