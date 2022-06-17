Помер легендарний французький актор і режисер Жан-Луї Трентіньян
Знаменитий французький актор театру та кіно, режисер та сценарист Жан-Луї Трентіньян помер на 91-му році життя
Про це повідомляє Der Spiegel.
Режисер та сценарист відійшов у колі сім'ї, в Гарі в регіоні Лангедок-Руссільйон на півдні країни. Як зізналась його дружина, зірковий чоловік помер "мирно, від старості, сьогодні вранці, у себе вдома, в Гарі, в оточенні своїх близьких".
Причиною смерті називають старість та зупинку серця.
Жан-Луї Трентіньян народився у 1930 році у сім'ї підприємця. З дитинства хлопець мріяв стати автомобілістом, але в 19 років змінив свою думку. Тоді він сходив на п'єсу "Скупий" та вирішив стати актором.
Трентіньян знявся приблизно в 160 фільмах і п'єсах, серед інших — в "Чоловік і жінка" Клода Лелуша та в драмі Міхаеля Ханеке "Любов". Востаннє легендарного актора й режисера побачили на екранах у 2019 році у фільмі "Найпрекрасніші роки життя".
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