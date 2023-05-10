Помер легендарний голкіпер, який грав на п'яти чемпіонатах світу з футболу
На 94-му році життя помер мексиканський футболіст Антоніо Карбахаль, який першим зіграв на п'яти чемпіонатах світу
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Карбахаль першим в історії зіграв на п'яти чемпіонатах світу. Він захищав ворота збірної Мексики на ЧС 1950, 1954, 1958, 1962 та 1966 років. Також він брав участь в Олімпіаді-1948.
Голкіпер провів усю кар'єру в Мексиці де виступав за "Реал Еспанья" та "Леон".
Пізніше досягнення Антоніо Карбахаля повторили шість футболістів - німець Лотар Маттеус, італієць Джанлуїджі Буффон, мексиканці Рафаель Маркес та Гільєрмо Очоа, аргентинець Ліонель Мессі та португалець Кріштіану Роналду, які також зіграли на п'яти світових чемпіонатах.
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