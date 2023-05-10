Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Карбахаль першим в історії зіграв на п'яти чемпіонатах світу. Він захищав ворота збірної Мексики на ЧС 1950, 1954, 1958, 1962 та 1966 років. Також він брав участь в Олімпіаді-1948.

Голкіпер провів усю кар'єру в Мексиці де виступав за "Реал Еспанья" та "Леон".

Пізніше досягнення Антоніо Карбахаля повторили шість футболістів - німець Лотар Маттеус, італієць Джанлуїджі Буффон, мексиканці Рафаель Маркес та Гільєрмо Очоа, аргентинець Ліонель Мессі та португалець Кріштіану Роналду, які також зіграли на п'яти світових чемпіонатах.