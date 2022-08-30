Помер Михайло Горбачов
Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов
Про це повідомила російська служба BBC.
Горбачов помер на 92-му році життя. Смерть настала після важкої й тривалої хвороби.
Довідка. Михайло Горбачов — радянський та російський політичний, громадський та партійний діяч, останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–1991); останній голова Президії Верховної Ради СРСР (1988 – 1989) ; перший голова Верховної Ради СРСР (1989 – 1990). Перший та єдиний Президент СРСР (1990–1991).
У час президентства Горбачова було ліквідовано Радянський Союз унаслідок Біловезьких угод, підписаних 8 грудня 1991 року.
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