Помер Михайло Горбачов

Про це повідомила російська служба BBC.

Горбачов помер на 92-му році життя. Смерть настала після важкої й тривалої хвороби.

Довідка. Михайло Горбачов — радянський та російський політичний, громадський та партійний діяч, останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–1991); останній голова Президії Верховної Ради СРСР (1988 – 1989) ; перший голова Верховної Ради СРСР (1989 – 1990). Перший та єдиний Президент СРСР (1990–1991).

У час президентства Горбачова було ліквідовано Радянський Союз унаслідок Біловезьких угод, підписаних 8 грудня 1991 року.