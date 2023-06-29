Про це повідомив журналіст Віланд Гібель, який працював із нею над її мемуарами, пише Newsweek 28 червня.

Руф працювала помічницею у бункері Адольфа Гітлера і знаходилась там аж до його смерті. На той момент їй було 15 років.

"Руф працювала з приблизно 30 іншими членами Союзу німецьких дівчат з 27 квітня 1945 року і була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, перш ніж їх убили їхні батьки", – йдеться у матеріалі.

Гібель познайомився з Руф 2016 року, коли тележурналісти відвели її в бункер і попросили розповісти про події кінця Другої світової війни. Після цього він почав відвідувати її в будинку для людей похилого віку й допомагав їй опрацьовувати її старі щоденники, щоб опублікувати їх як мемуари.

За словами журналіста, спочатку він неоднозначно ставився до розповіді Йоганни Руф, бо не "хотів сприяти нацистській пропаганді". Проте він вважав, що зобразити події такими, якими вони були на той час, є важливим. Він зауважив, що свідчення Руф та інших, хто був у бункері з Гітлером, спростовують всі конспірологічні теорії, що лідер нацистської Німеччини якимось чином міг вижити.

Він наголосив, що Йоганна Руф заперечила нацизм і відмовилася перекладати на когось іншого відповідальність за її роль та причетність до режиму.

Довідка: Адольф Гітлер скоїв самогубство між 15:10 і 15:15 (за даними радянських ЗМІ, між 15:25 і 15:30) у понеділок 30 квітня 1945 року, застрелившись із вогнепальної зброї у своєму фюрербункері в Берліні. Його дружина Єва Браун, із якою він одружився напередодні, також скоїла самогубство, прийнявши ціанистий калій. Згодом оточення спалило тіла Гітлера і Браун.

