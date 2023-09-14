Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур

Про це пише молдовське видання NewsMaker із посиланням на віцепрем'єра Молдови у 1991-1992 роках Костянтина Тампізу.

Зазначається, що Снєгуру було 83 роки. Він хворів на невиліковну хворобу, повідомив Тампіза.

"Це сумно, брате, це сумно... 13 вересня о 23:30 президент Республіки Молдова Мірча Снєгур здався у боротьбі з невиліковною хворобою. Нехай простить його Бог і упокоїть його з праведними", - написав колишній віцепрем'єр.

Довідка. Мірча Снєгур був президентом Молдови з 1990 по 1997 рік.

У 1981-1985 роках був першим секретарем Єдинецького районного комітету Комуністичної партії Молдови, з 1985 по 1989 рік обіймав посаду секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Молдови. У 1989-1990 роках був головою Президії Верховної Ради МРСР та головою Верховної Ради МРСР.

Зазначається, що 26 березня 1989 Снєгур став депутатом Верховної Ради СРСР, був депутатом Верховної Ради XI і XII скликань, депутатом парламенту Молдови XIV скликання.

Також 2000 року він був нагороджений орденом Республіки. Здобув почесний докторський ступінь Молдавського аграрного університету, Міжнародного незалежного університету Молдови, Університету Анкари та Академії наук Молдови.