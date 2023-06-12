Помер колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі

Про це повідомляє Corriere della Sera.

"Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Рафаеле в Мілані", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці, 9 червня, після 45-денної госпіталізації через пневмонію та лейкемію, його виписали з лікарні кілька тижнів тому.

За інформацією видання, вранці 12 червня брат Берлусконі Паоло разом із дітьми прибув до лікарні, де вже була партнерка політика Марта Фашина.

Додається, що Сільвіо Берлусконі чотири рази обіймав посаду прем’єр-міністра Італії.

Довідка

5 квітня Берлусконі потрапив до реанімації міланської лікарні Сан-Раффаеле. Медики повідомили, що ексглава уряду хворіє на лейкемію і потрапив у реанімацію через легеневу інфекцію.

16 квітня видання ANSA повідомляло, що стан Сільвіо Берлусконі, якого госпіталізували з легеневою інфекцією, поліпшився і його перевели з реанімації.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відомий своєю тісною дружбою з російським президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Берлусконі, коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Також він зауважив, що якби Зеленський припинив "атакувати" на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі. Тоді на заяву політика відреагувала чинна очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні та речник МЗС України Олег Ніколенко.

13 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського в "атаках на Донбас" спробою продемонструвати свою лояльність до Володимира Путіна.

Згодом Берлусконі почав виправдовуватись після своїх цинічних слів про Володимира Зеленського і сказав, що завжди був на боці українців та миру.