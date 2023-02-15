Про це Берлусконі написав у Instagram.

Таким чином, колишній італійський прем'єр відреагував на скандал, який спалахнув після його заяви про те, що РФ не розпочала б війну, якби президент України Володимир Зеленський "припинив атакувати Донбас".

"Подивімось фактам в очі. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та Європі без вагань за підтримку України фінансами та постачанням зброї. Я завжди був та є на боці українського народу і миру", - написав Берлусконі.

Водночас він наголосив на необхідності пошуку дипломатичних шляхів припинення війни, яку назвав небезпечною для всієї Європи.

"Сподіваюся, що скоро ми зможемо знайти дипломатичне вирішення цієї дуже небезпечної для всіх нас війни. Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", - підсумував Берлусконі.