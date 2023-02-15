"Я на боці українського народу": Берлусконі почав виправдовуватися після звинувачень на адресу Зеленського
Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, після звинувачень на адресу президента України Володимира Зеленського, заявив, що нібито підтримує український народ
Про це Берлусконі написав у Instagram.
Таким чином, колишній італійський прем'єр відреагував на скандал, який спалахнув після його заяви про те, що РФ не розпочала б війну, якби президент України Володимир Зеленський "припинив атакувати Донбас".
"Подивімось фактам в очі. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та Європі без вагань за підтримку України фінансами та постачанням зброї. Я завжди був та є на боці українського народу і миру", - написав Берлусконі.
Водночас він наголосив на необхідності пошуку дипломатичних шляхів припинення війни, яку назвав небезпечною для всієї Європи.
"Сподіваюся, що скоро ми зможемо знайти дипломатичне вирішення цієї дуже небезпечної для всіх нас війни. Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", - підсумував Берлусконі.
- 13 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського в атаках на Донбас спробою продемонструвати свою лояльність до Володимира Путіна.
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