Про це Ніколенко написав у facebook.

Він нагадав, що колишній голова італійського уряду Сильвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єрку Італії Джорджу Мелоні за зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі.

"За його словами, якби Володимир Зеленський припинив "атакувати" Донбас, війни не було б", - процитував Ніколенко італійського політика.

Водночас речник МЗС пригадав історію з Берлусконі в часи, коли у 2010 році працював в українському посольстві в Лівії.

"Добре пам‘ятаю, як тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність.

Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - обурився Ніколенко.

Він також закликав Берлусконі усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, за що несе політичну та моральну відповідальність.

"Натомість ми високо цінуємо оперативну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі", - підсумував Ніколенко.