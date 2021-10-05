Помер славетний український легкоатлет

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Вчора, 4 жовтня, у віці 69 років помер Валерій Подлужний. Причини смерті не повідомляються. Похорони Валерія Подлужного відбудуться 6 жовтня, об 11:00 у Броварах за адресою вул. Олега Онікієнка, 130 (цвинтар №3).

На Олімпійських іграх-1980 Валерій Подлужний виграв бронзову медаль у стрибках в довжину. Також двічі виходив у фінал Олімпіади-72 і 76-го року.



У 1974 році Подлужний тріумфував на чемпіонаті Європи. Особистими рекордами зі стрибків у довжину в українця були 8.20 м просто неба та 8.12 м у приміщенні.