Помер співзасновник Bon Jovi Алек Джон Сач

Про його смерть повідомила пресслужба колективу в твіттері.

Поки причини та обставини смерті не повідомляють.

"Наші серця розбиті новиною про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною створення групи. Нам її не вистачатиме", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Алек Джон Сач народився у штаті Нью-Йорк у 1951 році. Став учасником Bon Jovi ще на етапі формування колективу у 1983 році. Привів до гурту гітариста Річі Самбору та барабанщика Тіко Торреса. Сам пробув у Bon Jovi близько 11 років, залишивши його у 1994 році. Пізніше, в 2018 році, музикант прийняв рішення возз'єднатися з колективом на заході з нагоди її включення до Зали слави рок-н-ролу в американському Клівленді (штат Огайо).

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