Помер співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара

Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко, передає Тvoemisto.

Сьогодні, 11 жовтня, помер львівський музикант Місько Барбара. 14 листопада йому мало б виповнитися 50 років.

Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.

Довідка: Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші українських поетів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі "Арабески".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb