Помер співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара
На 50-му році життя помер львівський музикант, співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара
Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко, передає Тvoemisto.
Сьогодні, 11 жовтня, помер львівський музикант Місько Барбара. 14 листопада йому мало б виповнитися 50 років.
Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.
Довідка: Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші українських поетів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі "Арабески".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.5
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе