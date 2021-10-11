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Головна Культура Помер співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара

Помер співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара

11 жовтня, 2021 понедiлок
18:56
Культура Місько Барбара

На 50-му році життя помер львівський музикант, співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара

Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко, передає Тvoemisto.

Сьогодні, 11 жовтня, помер львівський музикант Місько Барбара. 14 листопада йому мало б виповнитися 50 років. 

Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.

Довідка: Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші українських поетів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі "Арабески". 

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2021, понедiлок
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