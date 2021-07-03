Помер тренер олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої - Олег Остапенко
На 77-му році життя помер тренер олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої - Олег Остапенко
Про це Подкопаєва повідомила у Instagram.
"Сьогодні цей світ покинула прекрасна людина і видатний тренер. Не стало Олега Васильовича Остапенко. Для мене це був не просто тренер, який виводив мене на помост в Атланті, а, скоріше, мій другий батько. Він до останнього боровся з хворобою, але, мабуть, там нагорі вирішили, що настав його час", - написала Подкопаєва, яка виграла на Олімпіаді-1996 у Атланті дві золоті та срібну нагороди.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе