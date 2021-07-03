Помер тренер олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої - Олег Остапенко

Про це Подкопаєва повідомила у Instagram.

"Сьогодні цей світ покинула прекрасна людина і видатний тренер. Не стало Олега Васильовича Остапенко. Для мене це був не просто тренер, який виводив мене на помост в Атланті, а, скоріше, мій другий батько. Він до останнього боровся з хворобою, але, мабуть, там нагорі вирішили, що настав його час", - написала Подкопаєва, яка виграла на Олімпіаді-1996 у Атланті дві золоті та срібну нагороди.

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