Помер виконавець хіта Gangsta's Paradise репер Куліо
У 59 років помер американський репер Куліо, який став відомим завдяки своїм хітам Gangsta's Paradise та Fantastic Voyage
Про це пише CNN із посиланням на друга та менеджера репера Джарез Поузі.
Він зазначив, що Куліо помер у середу о другій половині дня за східним часом у Лос-Анджелесі. Деталі смерті недоступні.
Пізніше CNN зв'язалися з капітаном пожежної служби Лос-Анджелеса Еріком Скоттом. Він підтвердив, що пожежники та парамедики дійсно виїжджали на невідкладний виклик на 2900 блок Південної Чесапік-авеню о 16:00 за місцевим часом. Коли вони прибули, то знайшли чоловіка, який ніяк не реагував на присутність медиків, після чого розпочали "реанімаційні дії протягом приблизно 45 хвилин". Смерть було зафіксовано близько 17:00.
"Ми засмучені втратою нашого дорогого друга та клієнта Куліо, який помер сьогодні вдень. Він торкнувся світу своїм талантом, і його буде дуже не вистачати", - зазначила менеджерка Куліо Шейла Фіненган у заяві для CNN.
Репер Куліо народився у 1963 році. Згідно з інформацією на його офіційному вебсайті, він виріс у Комптоні, Каліфорнія.
Його музична кар'єра почалася у 1982 році. Тоді він став відомим на андеграундній сцені. Першою піснею, яка принесла йому славу, була Fantastic Voyage, написана 1994 року.
Однак по-справжньому популярним Куліо став після запису хіта Gangsta's Paradise, який став саундтреком до стрічки "Небезпечні думки" (1995). За цю пісню у 1996 році репер отримав "Греммі". У 2022 році Gangsta's Paradise зібрала 1 мдрд переглядів на ютубі.
За час своєї кар'єри Куліо продав понад 17 млн платівок зі своїми треками.
Крім того, він працював над саундтреком до серіалу "Кенан і Кел" від Nickelodeon, а також зробив свій внесок в альбом "Лабораторія Декстера: експеримент хіп-хопу", куди ввійшли пісні різних хіп-хоп-виконавців, натхненних однойменним мультсеріалом.
У 2008 році на телеканалі Oxygen транслювалося власне телешоу репера "Правила Куліо".
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