Помер виконавець хіта Gangsta's Paradise репер Куліо

Про це пише CNN із посиланням на друга та менеджера репера Джарез Поузі.

Він зазначив, що Куліо помер у середу о другій половині дня за східним часом у Лос-Анджелесі. Деталі смерті недоступні.

Пізніше CNN зв'язалися з капітаном пожежної служби Лос-Анджелеса Еріком Скоттом. Він підтвердив, що пожежники та парамедики дійсно виїжджали на невідкладний виклик на 2900 блок Південної Чесапік-авеню о 16:00 за місцевим часом. Коли вони прибули, то знайшли чоловіка, який ніяк не реагував на присутність медиків, після чого розпочали "реанімаційні дії протягом приблизно 45 хвилин". Смерть було зафіксовано близько 17:00.

"Ми засмучені втратою нашого дорогого друга та клієнта Куліо, який помер сьогодні вдень. Він торкнувся світу своїм талантом, і його буде дуже не вистачати", - зазначила менеджерка Куліо Шейла Фіненган у заяві для CNN.

Репер Куліо народився у 1963 році. Згідно з інформацією на його офіційному вебсайті, він виріс у Комптоні, Каліфорнія.

Його музична кар'єра почалася у 1982 році. Тоді він став відомим на андеграундній сцені. Першою піснею, яка принесла йому славу, була Fantastic Voyage, написана 1994 року.

Однак по-справжньому популярним Куліо став після запису хіта Gangsta's Paradise, який став саундтреком до стрічки "Небезпечні думки" (1995). За цю пісню у 1996 році репер отримав "Греммі". У 2022 році Gangsta's Paradise зібрала 1 мдрд переглядів на ютубі.

За час своєї кар'єри Куліо продав понад 17 млн платівок зі своїми треками.

Крім того, він працював над саундтреком до серіалу "Кенан і Кел" від Nickelodeon, а також зробив свій внесок в альбом "Лабораторія Декстера: експеримент хіп-хопу", куди ввійшли пісні різних хіп-хоп-виконавців, натхненних однойменним мультсеріалом.

У 2008 році на телеканалі Oxygen транслювалося власне телешоу репера "Правила Куліо".