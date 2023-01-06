Помер знаменитий італійський футболіст Віаллі

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Джанлука Віаллі помер через рак підшлункової залози. Італієць тривалий час боровся з онкохворобою, проте останнім часом його стан погіршився. Останні дні свого життя він провів у лікарні.

Віаллі відомий фанатам грою за італійські "Кремонезе", "Сампдорію", "Ювентус", також грав за лондонський "Челсі", який згодом і тренував.

Італієць є володарем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА і Суперкубка УЄФА. Двічі вигравав Серію А.

На рахунку форварда 16 голів у 59 матчах за збірну Італії з футболу.

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