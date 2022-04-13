Померла перша міністерка культури України Лариса Хоролець

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.



"На жаль, ці рядки будуть із сумною звісткою. Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса. Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси. Світла пам’ять…", - йдеться у повідомленні.



Лариса Хоролець була міністеркою культури України з 24 серпня 1991 року по 17 листопада 1992-го.



У 1993–1998 рр — генеральний директор Центру "Український дім" при Кабміні. Також була головою Фонду національного відродження.



До політичної кар'єри Хоролець була акторкою театру та кіно, авторкою п'єс, ведучою на телебаченні.





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