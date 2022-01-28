Понад 10 млн нових користувачів за рік: "Дія" потрапила у перелік найпопулярніших застосунків в Україні

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.



""Дія" майже наздогнала Facebook Messenger у рейтингу найпопулярніших застосунків в Україні. Якщо у цифрах, то це 73,9% і 74,4%. Такі дані дослідження Kantar CMeter", - написав він.



Очільник Мінцифри додав, що застосунк "Дія" налічує 13,8 млн користувачів. Так, за рік це число зросло на 10 млн - у січні минулого року їх було 3,5 млн.



Федоров анонсував Diia Summit 9 лютого, на якому Мінцифри презентує частину послуг, які з'являться у застосунку цьогоріч.



Нагадаємо, найближчим часом український урядовий застосунок "Дія" доповнять функцією "єЗахист", де українці зможуть дізнатися, в яких державних реєстрах містяться їхні конфіденційні дані.