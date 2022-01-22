"Дію" забезпечать функцією єЗахист

Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, через свій ТГ-канал повідомив віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Еспресо.TV.



"Ми ухвалили рішення запустити найближчим часом послугу єЗахист в додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю приходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі", - написав Федоров/

Він наголосив, що застосунок "Дія" не зберігає персональні дані, тому, коли користувач авторизується в додатку, документи підтягуються заново, зокрема, COVID-сертифікат також потрібно генерувати повторно.



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Однак, як зазначив Федоров, заголовки про "злиті дані українців" зараз сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України.

"Тиждень розганяється новина про 2 млн з "Дії", з даними про послуги, які взагалі не надаються в "Дії". Вже тиждень з'являються боти, в яких можна "дізнатися про вас". Ми активно вивчаємо всі кейси, це виявляються скомплектовані дані з різних джерел, яких раніше було море в мережі, часто з одного популярного банку. Це було ще до старту роботи Мінцифри і створення "Дії". Ми якраз і почали працювати над усіма тими випадками", - додав Федоров.

Як наголосив урядовець, Мінцифри блокує такі ресурси і знаходить можливості для захисту реєстрів, щоб дані були під контролем.





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