Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.

"Понад 10 тисяч маріупольців знаходяться у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи", - йдеться в повідомленні.



У "ДНР" чотири тюрми розташовані у Донецькому СІЗО, Макіївці та ще дві в Оленівці. У цих концтаборах людей тримають в нелюдських умовах - 10 людей на 2-3 метрову камеру. Полоненим майже не дають їсти та пити. Також у пресслужбі пишуть, що маріупольців не водять на вулицю, у них відсутня меддопомога попри постійні катування та психологічний тиск.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", – наголосив Вадим Бойченко.

У Маріуполі виявили ще одну братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців.

27 червня радник мера міста Петро Андрющенко повідомив , що під час обстеження будівель у Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл людей, які загинули внаслідок бомбардувань

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb