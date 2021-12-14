Понад 100 тис. громадян протермінували введення другої дози COVID-щеплення
Майже 110 тис. українців не зробили вчасно повторне щеплення від коронавірусу
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Зараз обов'язок кожної людини - це захистити себе й рідних, зробивши щеплення. Разом з тим близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти і надолужити пропущену дозу", - наголосив він.
Ігор Кузін нагадав мінімальні проміжки між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день, Moderna - 28, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14, Oxford/AstraZeneca - 28.
У МОЗ додали, що інформація з електронної медичної системи України за серпень - жовтень доводить, що невакциновані громадяни мають у п'ять разів вищий ризик ушпиталення та в дев'ять разів більшу ймовірність смерті від коронавірусу, ніж люди, які зробили щеплення.
- Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що пацієнти з ВІЛ, онкозахворюваннями та низкою імунодефіцитних станів зможуть отримати додаткове щеплення проти COVID-19 через 28-90 днів після другої дози COVID-вакцини.
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