Понад 1,5 тисячі людей евакуйовано з тимчасово окупованих територій Харківщини
У Харківській області понад 1,5 тис. осіб вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"Харківщина. Більш як 1500 українців вдалося евакуювати із тимчасово окупованих територій", – написав він.
За словами Синєгубова, усі евакуйовані перебувають в безпеці. Серед них переважно жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю.
"Для всіх організували підвезення в залежності від запитів евакуйованих, - автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею", – зазначив голова Харківської ОВА.
Він запевнив, що всі евакуйовані забезпечені харчуванням, медичною та психологічною допомогою.
"На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логістичних рішень", – додав Синєгубов.
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