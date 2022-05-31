Понад 1,5 тисячі людей евакуйовано з тимчасово окупованих територій Харківщини

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Харківщина. Більш як 1500 українців вдалося евакуювати із тимчасово окупованих територій", – написав він.

За словами Синєгубова, усі евакуйовані перебувають в безпеці. Серед них переважно жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю.

"Для всіх організували підвезення в залежності від запитів евакуйованих, - автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею", – зазначив голова Харківської ОВА.

Він запевнив, що всі евакуйовані забезпечені харчуванням, медичною та психологічною допомогою.

"На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логістичних рішень", – додав Синєгубов.

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