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Головна війна з Росією Понад $182 млн. Пентагон замовив у виробника системи ППО NASAMS для України

Понад $182 млн. Пентагон замовив у виробника системи ППО NASAMS для України

27 серпня, 2022 субота
04:03
війна з Росією nasams

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS для України

Про це повідомляє Міноборони США.

У Пентагоні інформують, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на виробництво передових ракетних систем "земля-повітря", – ідеться в повідомленні.

  • Відзначимо, що 24 серпня президент США оголосив про новий пакет військової допомоги на $3 млрд, який включає 6 додаткових зенітно-ракетних систем NASAMS, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів. Правда тоді не повідомлялось про терміни постачання.
  • Військовий експерт Сергій Згурець пояснив, що вже відомо, що Україна отримає 8 систем NASAMS та додаткові 3 комплекси ППО IRIS-T, що створює умови для формування сучасної високотехнологічної системи протиповітярної оборони нашої країни.

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ППО
Пентагон
зброя для України
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