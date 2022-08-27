Про це повідомляє Міноборони США.

У Пентагоні інформують, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на виробництво передових ракетних систем "земля-повітря", – ідеться в повідомленні.

Відзначимо, що 24 серпня президент США оголосив про новий пакет військової допомоги на $3 млрд, який включає 6 додаткових зенітно-ракетних систем NASAMS, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів. Правда тоді не повідомлялось про терміни постачання.

Військовий експерт Сергій Згурець пояснив, що вже відомо, що Україна отримає 8 систем NASAMS та додаткові 3 комплекси ППО IRIS-T, що створює умови для формування сучасної високотехнологічної системи протиповітярної оборони нашої країни.

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