Про це повідомляє Держдеп США.

24 серпня Міністерство оборони США оголосило приблизно 3 мільярди доларів додаткової допомоги Україні в галузі безпеки в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI):

"Цей пакет USAI, який оголошується в День Незалежності України, підкреслює зобов’язання США підтримувати Україну в довгостроковій перспективі – це багаторічні інвестиції для збільшення міцності Збройних Сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії".

У повідомленні зазначено, що на відміну від Presidential Drawdown (PDA), яке Міністерство оборони продовжувало використовувати для термінової доставки обладнання в Україну із запасів Міністерства оборони, USAI є органом, під керівництвом якого Сполучені Штати закуповують зброю у промисловості:

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів щодо надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб забезпечити можливість продовження захисту України як незалежної, суверенної та процвітаючої держави. Це найбільший транш безпекової допомоги Україні на сьогодні".

Новий пакет включає:

6 ЗРК NASAMS;

до 245 000 снарядів до 155-мм артилерії;

До 65 000 снарядів до 120-мм мінометів;

До 24 контрбатарейних радарів;

безпілотники Puma (UAS) та допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки обладнання.

У Держдепі США зазначили, що із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад $13,5 млрд на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад $15,5 млрд на безпекову допомогу Україні з 2014 року.

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден з нагоди Дня Незалежності України оголосив про новий пакет військової допомоги на майже $3 млрд.

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшли $3 з 4,5 млрд безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.

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