NASAMS, радари, снаряди та дрони. У держдепі повідомили, що включатиме новий транш допомоги від США
Новий пакет військової допомоги від США на $3 млрд включає 6 додаткових зенітно-ракетних систем NASAMS, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів
Про це повідомляє Держдеп США.
24 серпня Міністерство оборони США оголосило приблизно 3 мільярди доларів додаткової допомоги Україні в галузі безпеки в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI):
"Цей пакет USAI, який оголошується в День Незалежності України, підкреслює зобов’язання США підтримувати Україну в довгостроковій перспективі – це багаторічні інвестиції для збільшення міцності Збройних Сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії".
У повідомленні зазначено, що на відміну від Presidential Drawdown (PDA), яке Міністерство оборони продовжувало використовувати для термінової доставки обладнання в Україну із запасів Міністерства оборони, USAI є органом, під керівництвом якого Сполучені Штати закуповують зброю у промисловості:
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів щодо надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб забезпечити можливість продовження захисту України як незалежної, суверенної та процвітаючої держави. Це найбільший транш безпекової допомоги Україні на сьогодні".
Новий пакет включає:
- 6 ЗРК NASAMS;
- до 245 000 снарядів до 155-мм артилерії;
- До 65 000 снарядів до 120-мм мінометів;
- До 24 контрбатарейних радарів;
- безпілотники Puma (UAS) та допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;
- безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки обладнання.
У Держдепі США зазначили, що із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад $13,5 млрд на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад $15,5 млрд на безпекову допомогу Україні з 2014 року.
- Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден з нагоди Дня Незалежності України оголосив про новий пакет військової допомоги на майже $3 млрд.
- Також до державного бюджету України 24 серпня надійшли $3 з 4,5 млрд безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.
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