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Аналітика

В Україні формується сучасна високотехнологічна система ППО. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
26 серпня, 2022 п'ятниця
21:06
Статті Сергій Згурець

Україна отримає додаткові 6 батарей систем ППО NASAMS від США та додаткові 3 комплекси ППО IRIS-T, що створює умови для формування сучасної високотехнологічної системи протиповітярної оборони нашої країни

Черговий удар Збройних сил України по Антонівському мосту

Вдень 26 серпня пролунали вибухи поблизу тимчасово окупованого Херсона. Росіяни відразу заявили про роботу ППО, проте реальність зовсім інша. ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту. Речники оперативного командування "Південь" стверджували, що міст взятий під вогневий контроль Збройних сил України. Це призвело до того, що окупаційні війська не наважуються використовувати міст та ремонтувати його. Також сьогодні було завдано ударів по позиціях росіян в Чорнобаївці та Інженерному. Раніше, 24 серпня, ЗСУ також завдали удару по шлюзовому мосту Каховської ГЕС, внаслідок чого переміщення переправою стало неможливим. Українська армія планомірно виводить з ладу усі мости через Дніпро для того, щоб унеможливити перекидання техніки та боєприпасів окупантів на правий берег Херсонщини. Аби знайти варіанти якогось логістичного виживання ворог зараз намагається добудувати баржову переправу поблизу Антонівського мосту. Було збудовано понад 50 метрів такої переправи, проте, цілком вірогідно, сьогоднішні удари пошкодили й цю переправу. Також є попередня інформація про те, що ворог завершив розгортання понтонної переправи через Дніпро у районі населеного пункту Львове і готується до використання цієї переправи для власних потреб.


Вибухи на Антонівському мосту 26 серпня.

ЗСУ ліквідували 200 десантників в окупованій Кадіївці

Голова Луганської ОВА сьогодні повідомив, що Збройні сили України знищили понад 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі "Донбас" в окупованій Кадіївці. Росіяни стверджують, що ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет HIMARS. Правдивої інформації, якими саме ракетами українська армія завдала удару, немає, проте для нас важливий лише результат. Будемо чекати на продовження цих хороших новин.

Україна отримає додаткові 6 батарей систем ППО NASAMS

На День Незалежності ми отримали найбільший пакет військової допомоги від США обсягом $3 млрд. Хотілося б окремо виділити системи протиповітряної оборони, які включені в цей пакет. Зокрема, сучасні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Раніше було заявлено про постачання двох батарей, а в новому пакеті військової допомоги від США було повідомлено про ще 6 батарей NASAMS. Тобто загалом Україна отримає 8 батарей систем ППО NASAMS. Кожна батарея, окрім командного пункту та виявлення цілей, має 4 пускові установки, які можуть знищувати цілі на дальності до 40 км та на висоті 20 км. Це дійсно сучасна та високотехнологічна система ППО. Саме системи ППО NASAMS прикривають Білий Дім у Вашингтоні. Для того, щоб прикрити таке велике місто, як Київ, потрібно кілька десятків таких батарей. Тож сподіваємось, що до кінця року ми зможемо отримати ще більше таких систем.


Зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS.

Німеччина надасть Україні додаткові 3 комплекси ППО IRIS-T

Німеччина оголосила про збільшення кількості систем ППО IRIS-T для України. IRIS-T є одним із сучасних високотехнологічних систем ППО, які використовуються в Німеччині та в деяких інших країнах. Раніше йшлося про дві системи IRIS-T, однак кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що Берлін може передати Україні додаткові 3 комплекси ППО IRIS-T. У міністерстві оборони Німеччини зовсім нещодавно говорили про те, що перший комплекс IRIS-T буде поставлений Україні наприкінці літа, або на початку осені.


Ракета класу "повітря-повітря" малої дальності IRIS-T.
 

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