Перші дві батареї ППО NASAMS зможуть захистити Київ від ракет росіян, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що перші системи ППО NASAMS зможуть ефективно захистити столицю від ракетних ударів ворога
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Перші системи ППО NASAMS повинні прикрити небо над столицею. Оскільки Київ є важливим центром з багатьох аспектів, починаючи від кількості людей в місті до прикриття важливих мостів. Поки що ми говоримо про дві батареї NASAMS. Кожна з них може знищувати цілі на відстані до 40 км. Тому найбільш важливі території Києва ми зможемо захистити", - пояснив Згурець.
Аналітик зауважив, що Україна має досить великі території й захистити всі населені пункти відразу не вдасться.
"Ми зараз залучаємо стратегію з використанням наявних засобів протиповітряної оборони та тих, що нам надають союзники. В короткій перспективі ми не зможемо прикрити небо по всій території України. Однак те, що ми працюємо над створенням багатошарової протиракетної та протиповітряної оборони, залишається фактом", - додав він.
- 30 червня Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійшли системи ППО NASAMS.
- 1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить ППО.
- 3 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки постачанню американських систем протиповітряної оборони NASAMS збільшить можливості України щодо захисту землі та неба.
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