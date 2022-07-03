Про це Резніков написав у twitter.

"Дякую президенту США Джо Байдену та моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один важливий крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для ЗСУ. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки", - переконаний Резніков.

30 червня Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійшли системи ППО NASAMS.

1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить ППО.

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