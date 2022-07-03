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Головна війна з Росією Постачання NASAMS збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба, - Резніков

Постачання NASAMS збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба, - Резніков

3 липня, 2022 неділя
15:00
війна з Росією ППО NASAMS

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки постачанню американських систем протиповітряної оборони NASAMS збільшить можливості України щодо захисту землі та неба

Про це Резніков написав у twitter

"Дякую президенту США Джо Байдену та моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один важливий крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для ЗСУ. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки", - переконаний Резніков. 

  • 30 червня Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійшли системи ППО NASAMS.
  • 1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить ППО

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ППО
ЗСУ
Джо Байден
Олексій Резніков
США
Ллойд Остін
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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