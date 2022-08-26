ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту та Чорнобаївці

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня рашистам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі!" – написав Хлань.

Про те, що в районі Антонівського мосту здіймається дим, пишуть також у херсонських пабліках.

У російських пропагандистських ЗМІ натомість повідомили, що російська ППО відбила "масовану ракетну атаку українських військ на Херсон, практично всі цілі збиті, руйнувань немає". У місцевих телеграм-каналах у вдповідь публікують відео та світлини Антонівського мосту, над яким здіймається дим, жартуючи, що це, вочевидь, саме він "збив ракети".

Відео влучання по мосту опублікував у своєму телеграм-каналі й журналіст Андрій Цаплієнко.