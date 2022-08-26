ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту та Чорнобаївці
У районі Антонівського мосту сьогодні, 26 серпня, пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим
Про це повідомив на своїй facebook-сторінці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Херсонщина. Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня рашистам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі!" – написав Хлань.
Про те, що в районі Антонівського мосту здіймається дим, пишуть також у херсонських пабліках.
У російських пропагандистських ЗМІ натомість повідомили, що російська ППО відбила "масовану ракетну атаку українських військ на Херсон, практично всі цілі збиті, руйнувань немає". У місцевих телеграм-каналах у вдповідь публікують відео та світлини Антонівського мосту, над яким здіймається дим, жартуючи, що це, вочевидь, саме він "збив ракети".
Відео влучання по мосту опублікував у своєму телеграм-каналі й журналіст Андрій Цаплієнко.
- 3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.
- Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.
- Вранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, а окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти під постійним контролем.
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