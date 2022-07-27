Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по рубежах оборони", - йдеться у звіті.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 150 вогневих завдань. У "Півдні" відзначають, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Окупаційні війська зменшено на 51 рашиста. Знищено 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському.

27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.

Росіяни розмістили у Чорному морі три ракетоносці, які тримають напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр".

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