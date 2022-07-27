У Чорному морі Росія тримає напоготові 20 крилатих ракет
Росіяни розмістили у Чорному морі три ракетоносці, які тримають напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Для завдання ударів по території України росіяни розмістили 2 надводних і 1 підводний ракетоносій. Вони споряджені 20 ракетами типу "Калібр".
Решта 11 кораблів та катерів флоту РФ маневрують в безпечних для себе районах поблизу узбережжя Криму.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за ними, отриману інформацію ретельно перевіряйте на достовірність, будьте обережні із підозрілими предметами, людьми, обставинами, не поспішайте оприлюднювати інформацію про них. Першочергово повідомте компетентні органи", - йдеться у зверненні до українців.
- 27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.
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