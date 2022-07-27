У Чорному морі Росія тримає напоготові 20 крилатих ракет

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Для завдання ударів по території України росіяни розмістили 2 надводних і 1 підводний ракетоносій. Вони споряджені 20 ракетами типу "Калібр".

Решта 11 кораблів та катерів флоту РФ маневрують в безпечних для себе районах поблизу узбережжя Криму.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за ними, отриману інформацію ретельно перевіряйте на достовірність, будьте обережні із підозрілими предметами, людьми, обставинами, не поспішайте оприлюднювати інформацію про них. Першочергово повідомте компетентні органи", - йдеться у зверненні до українців.

27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.

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