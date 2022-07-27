Обстріл Дніпропетровщини внесли в ЄРДР через порушення законів та звичаїв війни
Російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У ніч з 26 на 27 липня Нікопольський район було обстріляно двічі. З напрямку Енергодару окупанти били по житловому сектору. Постраждали зупинка громадського транспорту, багатоповерхові будинки та кілька одиниць автотранспорту. Одну поранену особу було госпіталізовано.
За межами міста, на відкритих поверхнях також зафіксовано чисельні влучання.
Відомості про обстріл Дніпропетровщини внесено в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) через порушення законів та звичаїв війни.
"Вночі також завдано удар реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” по Миколаївській області. Уражено об’єкти промислової інфраструктури, зокрема й ремонтне підприємство. Також пошкоджено кілька приватних будівель та автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться у звіті.
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