Понад 2 млн пачок цигарок, вилучених як речовий доказ, віддадуть ЗСУ
Понад 2 млн пачок цигарок за ринковою вартістю близько 130 млн грн, що фігурували у кримінальному провадженні як речовий доказ, віддадуть ЗСУ
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Детективи Бюро економічної безпеки України під час розслідування кримінального провадження щодо одного з підприємств, вилучили – як речові докази - понад два мільйони пачок цигарок, ринкова вартість яких становить близько 130 мільйонів гривень. Оскільки досудове розслідування показало, що склад злочину в діях службових осіб підприємства відсутній, то кримінальне провадження було закрите.А вилучені цигарки, які не призначені для реалізації на території України, але є цілком придатними для споживання за своїми характеристиками, суд за клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України та за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора вирішив передати ЗСУ. Представники пфдприєжмства проти такого рішення не заперечували.
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