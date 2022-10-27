Про це повідомила директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на пресконференції в Женеві, повідомляє AlJazeera.

Так, ООН використовує супутникові знімки до і після для моніторингу руйнації об'єктів культури, спричиненої війною Росії на території України. Для цього ЮНЕСКО об'єднала зусилля із Супутниковим центром ООН ЮНОСАТ.

Грунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім він просить супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після.

Команда зіставляє зображення і може вказати ймовірний проміжок часу, у якому сталося ушкодження.

"Це свого роду пілотний експеримент, щоб побачити, як ми можемо з користю збирати цю інформацію, і, можливо, у довгостроковій перспективі наша мета полягатиме в тому, щоб розширити сферу охоплення за межі України та вивести цей інструмент на глобальний рівень, щоб ми справді могли мати своєрідний інтерактивний інструмент у режимі реального часу для наших експертів", - зауважила Піккат.

У ЮНЕСКО заявили, що підтверджують збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого. Серед них 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

"Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гіршою", - сказала Піккат.

На щастя, жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини не постраждав.

Агенція також працює з музеями та колекціями в Україні, намагаючись боротися із загрозою мародерства – поширеною проблемою під час війни.

Раніше Україна в ЮНЕСКО порушила питання щодо повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Російської Федерації.