Понад 30 тис. людей в Україні захворіли на COVID-19 упродовж доби, 192 людини померли
Станом на ранок 1 лютого в Україні зафіксовано 4 095 263 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 395 - летальні, 3 631 580 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 31 січня було зареєстровано 30 768 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4056 дітей та 337 медпрацівників), 8835 пацієнтів одужали, 192 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 2363;
- Вінницька область - 1654;
- Волинська область - 628;
- Дніпропетровська область - 1418;
- Донецька область - 1167;
- Житомирська область - 533;
- Закарпатська область - 787;
- Запорізька область - 835;
- Івано-Франківська область - 907;
- Київська область - 1174;
- Кіровоградська область - 258;
- Луганська область - 756;
- Львівська область - 3411;
- Миколаївська область - 802;
- Одеська область - 2471;
- Полтавська область - 995;
- Рівненська область - 1441;
- Сумська область - 1308;
- Тернопільська область - 1441;
- Харківська область - 1977;
- Херсонська область - 441;
- Хмельницька область - 1070;
- Черкаська область - 1029;
- Чернівецька область - 1010;
- Чернігівська область - 892.
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