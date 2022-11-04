Понад 40 тис. пачок цигарок вартістю близько 1,5 млн грн передано до ЗСУ

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушень в підакцизній галузі, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено громадянина України, який здійснив придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Понад 40 тис. пачок тютюнових виробів, орієнтовною ринковою вартістю близько 1,5 млн грн було виявлено та вилучено.

"За результатами досудового розслідування фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Згодом матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були скеровані до суду. Порушника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення. Вироком суду прийнято рішення щодо передачі тютюнових виробів на потреби Збройних Сил України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ передали для потреб ЗСУ 7 автомобілів, орієнтовною вартістю 1,6 млн грн. Загалом, починаючи з березня 2022 року БЕБ передало для Збройних сил України 38 млн грн коштів, близько 32 тонн різноманітних товарів (продукти, медикаменти, одяг), а також комп’ютери, захисну амуніцію, товари подвійного призначення, квадрокоптер тощо, загальною вартістю близько 25 млн грн.

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