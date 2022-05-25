Понад 400 громад після 24 лютого перейшли з Московського патріархату до ПЦУ

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"З часу повномасштабного російського вторгнення уже понад чотириста громад по всій Україні ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату та долучилися до великої родини Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що лише у Хмельницькій області таких громад виявилось понад 100.

20 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.

13 травня 6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ.

15 травня в Луцьку перший храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ.