6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ
У Житомирській області 6 парафій з УПЦ (МП) перейшли у підпорядкування Православної церкви України
Про це повідомила пресслужба ПЦУ.
"Нещодавно і на Житомирщині 6 громад зі священниками послідували Томосу про автокефалію та перейшли з Московського патріархату до Православної церкви України у пряме підпорядкування предстоятеля", - йдеться в повідомленні.
Митрополит Епіфаній задовольнив відповідні прохання таких громад: церкви Різдва Богородиці смт Лугини; парафії с. Гамарня; Свято-Троїцької парафії с. Липники; Димитрівської церкви м. Малин; Успенської церкви м. Малин; громади Свято-Михайлівського храму с. Червона Волока.
- 20 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.
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