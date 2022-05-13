6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"Нещодавно і на Житомирщині 6 громад зі священниками послідували Томосу про автокефалію та перейшли з Московського патріархату до Православної церкви України у пряме підпорядкування предстоятеля", - йдеться в повідомленні.

Митрополит Епіфаній задовольнив відповідні прохання таких громад: церкви Різдва Богородиці смт Лугини; парафії с. Гамарня; Свято-Троїцької парафії с. Липники; Димитрівської церкви м. Малин; Успенської церкви м. Малин; громади Свято-Михайлівського храму с. Червона Волока.

20 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.