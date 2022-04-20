На Київщині три громади московського патріархату перейшли до ПЦУ

Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації Київщини.

Зазначається, що триває підготовка розпорядження про реєстрацію ще трьох релігійних громад Київської області в новій редакції (зміна підлеглості) яке планується бути підписано до Великодня.

"Роками питання переходу релігійних організацій до лону Православної Церкви України штучно гальмувалося. Ставлю крапку цьому. Ми повинні відновити свою віру та свою українську Церкву. Це битва за свідомість українців. Якщо є законні підстави та бажання релігійної громади про перехід – ми будемо це робити. Обласна військова адміністрація діє виключно в законодавчому полі в інтересах своїх жителів та української держави", – заявив Олександр Павлюк.

У селі Сеньківське Білоберізької територіальної громади, що на Івано-Франківщині, храм УПЦ Московського патріархату переходить до Православної церкви України.

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