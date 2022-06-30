Понад 5 млн українців стали біженцями, близько 16 млн потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Про це повідомила координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані.

Лише за приблизними підрахунками ООН, майже 16 мільйонів українців потребують їжі, води та медичної допомоги.

"Понад 6 мільйонів людей все ще залишаються внутрішньо переміщеними особами. Близько 5 мільйонів вдалося повернутися, але багато хто знає, що вони можуть бути змушені знову тікати. Понад 5,3 мільйона стали біженцями в інших країнах, я впевнена, що більшість із них навіть не уявляли, що зіткнуться з такою ситуацією", – сказала вона.

Дані ООН свідчать, що лише за попередніми підрахунками в Україні загинуло майже 5 тисяч мирних жителів і понад 5 тисяч поранених.

"Для матері 4-місячної дитини, з якою я познайомилася під час евакуації з Маріуполя та "Азовсталі", це не новина, яка розповідала мені, як вона місяцями виживала, не бачачи сонячного світла, як вона намагалася прогодуватися, як вона і інші не мали достатньо чистої питної води. Це не нове для жителів Донеччини, які протягом останнього місяця, особливо, день за днем бачили, як їхнє місто бомбардували, їхні школи та лікарні руйнували, і вони змушені годинами переховуватися. Вони знають, що таке жити без водопроводу. Для херсонців це не нове, в основному для тих, хто відчайдушно хоче виїхати з міста, знайти безпечне місце в іншому місці, але їм неодноразово заважали це зробити", - розповіла Лубрані.

23 червня у парламентській асамблеї Ради Європи Україна запропонувала звернутись в Організацію об'єднаних націй для вивезення продовольства з Одеси.

29 червня шість країн Ради Безпеки ООН, а також Україна, оприлюднили спільну заяву із рішучим засудженням російських ракетних ударів по українських містах.

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