Про це інформує в телеграмі UNN з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

Сьогодні, 23 червня, відбулись дебати на тему деблокади Чорного моря і її наслідків.

"Ми говоримо про те, що ця криза - глобальна. І для того, щоб вирішити цю глобальну кризу, я особисто порекомендував колективно звернутись в Організацію Об’єднаних Націй для запровадження над Одесою щонайменше режиму так званої безпечної гавані. За це має проголосувати Генеральна асамблея, а не Рада Безпеки, тому що це стосується кожного, це рішення стосується кожної країни. І таким чином ввести спеціальний режим і забезпечити вивезення продуктів, які заблоковані на сьогодні в одеському порту", - сказав Наталуха.

Голова Комітету ВРУ зазначив, що не треба ставитись до блокування українських портів як до загрози голоду або кризи тільки в країнах "третього світу", а й про країни Європи, де вже зростають ціни.

"Я вважаю, що Парламентська асамблея ради Європи має провести засідання спільно з ПА НАТО і перейти так само до узгоджених висновків з приводу подальших скоординованих дій - чи то в контексті ООН, чи то в контексті турецького сценарію. Нам потрібно показати світу, що Росія використовує їжу як шантаж", — додав голова Комітету.

Через російську агресію у портах Одеської області розташовані 39 цивільних суден.

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