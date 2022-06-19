Росія заблокувала у портах Одещини 39 цивільних суден

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду стосовно ситуації на Одещині. Голова Одеської ОВА Максим Марченко проінформував учасників про заходи з оборони регіону, а також ситуацію з портами.

За словами Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Також під час зустрічі обговорили збір врожаю на Одещині, заходи стосовно забезпечення аграріїв технікою, забезпечення внутрішньо переміщених осіб, наслідки авіаударів та роботу промислових підприємств під час війни.

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