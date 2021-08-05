Понад 50 хворих: у Тернопільській області виявили штам "Дельта"
У Тернопільській області з липня захворюваність на коронавірус зросла втричі
Про це заявила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
За її словами із середини липня захворюваність в області зросла майже втричі, що насторожує медиків. Крім того, вірус почав уражати все більше молодих людей, що може бути пов'язано з новим штамом "Дельта".
"Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивні зразки. Передали до референс лабораторії Центру громадського здоров'я і отримали підтвердження по всім. Ми сьогодні говоримо, що штам "Дельта" в області є", - сказала Чайчук.
Зазначається, що більшість цих людей повернулася з-за кордону, зокрема з Росії та Британії.
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