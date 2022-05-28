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Головна біженці з України Понад $55 тис. для українських біженців у Польщі зібрала кредитна спілка

Понад $55 тис. для українських біженців у Польщі зібрала кредитна спілка

28 травня, 2022 субота
15:08
біженці з України

Понад 55 000 доларів було зібрано на допомогу українським біженцям у Польщі через Польсько-американську федеральну кредитну спілку

Про це повідомляє Michigan Credit Union.

Польсько-американська федеральна кредитна спілка (PAFCU) має досвід з надання допомоги потребуючим організаціям, але це найбільший внесок за 46-річну історію.

Повідомляють, що гроші скерують для польського Червоного Хреста.  У Польщі перебувають понад 2,6 мільйона українських біженців.

"Громада щедро відповідає на заклик, що перевищує наші очікування.Поляки знають не з чуток про спустошення війни, і ми, безперечно, співчуваємо тяжкому становищу всіх українців", – сказав президент спілки Джон Свідвінскі. 

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