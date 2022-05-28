Понад $55 тис. для українських біженців у Польщі зібрала кредитна спілка
Понад 55 000 доларів було зібрано на допомогу українським біженцям у Польщі через Польсько-американську федеральну кредитну спілку
Про це повідомляє Michigan Credit Union.
Польсько-американська федеральна кредитна спілка (PAFCU) має досвід з надання допомоги потребуючим організаціям, але це найбільший внесок за 46-річну історію.
Повідомляють, що гроші скерують для польського Червоного Хреста. У Польщі перебувають понад 2,6 мільйона українських біженців.
"Громада щедро відповідає на заклик, що перевищує наші очікування.Поляки знають не з чуток про спустошення війни, і ми, безперечно, співчуваємо тяжкому становищу всіх українців", – сказав президент спілки Джон Свідвінскі.
- Понад 100 тис. українок працевлаштувались у Польщі з початку повномасштабної війни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе